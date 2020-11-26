SON DAKİKA: Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

Türkiye'de dün rüzgar enerjisi santralleri 152 bin 389 megavatsaat elektrik üretimiyle yeni bir rekora imza attı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük bazda dün 895 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 773 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.