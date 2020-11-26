Özellikle son haftalarda altın fiyatlarındaki inişli çıkış seyir devam ederken yatırımcılar fiyatların hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 459,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 460 bin liradan tamamladı. Piyasalardaki iyimser hava devam ederken, altın dört ayın en düşük seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Kasım anlık altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?