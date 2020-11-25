1 MİLYON 148 BİN 514 ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR



Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullardaki 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitimi için toplam 1 milyon 148 bin 514 öğretmen görev yapıyor. AA muhabirinin, MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 296 bin 989 öğrenci bulunuyor. MEB'in, 2003'ten 2020'ye kadar yaptığı 692 bin 808 öğretmen alımıyla, resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 148 bin 514'e ulaştı.



Öğretmenlerin 974 bin 837'si resmi okullarda, 173 bin 677'si özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı, toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine karşılık geliyor. Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 118 bin 558 sözleşmeli öğretmen çalışıyor. Okullarda 31 bin 765 müdür, 1339 müdür başyardımcısı, 54 bin 637 müdür yardımcısı olmak üzere 87 bin 741 yönetici bulunuyor. 2003-2020 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında, 6 bin 716 öğretmen atanırken görevdeki engelli öğretmen sayısı da 8 bin 766'ya yükseldi.