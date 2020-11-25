

"Avustralya'da ne üzerinde anlaşılmış bir e-para tanımı ne de sanal para birimleriyle ilgili tek bir tanım vardır. Kanunlar ve düzenleyici kurumlar bunları yapılarına, fonksiyonlarına ve kısıtlamalarına göre farklı şekilde sınıflar ve buna göre davranır.

"Aşağıda, Avustralya regülatörleri ASIC, ATO ve Avustralya AML/CTF Kanunu'nda verilen sanal para birimi tanımlarını sunuyoruz:

"Sanal para birimlerinin ASIC tanımı:

"Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu'na (ASIC) göre, dijital ve elektronik para sanal para olarak düşünülür.

"Bunlar, birinin kabul etmeye istekli olması halinde bir ödeme aracı olarak kullanılabilse de resmi para birimi değillerdir.

"Sanal para biriminin değeri önemli ölçüde dalgalanabilir, birçok yerde geçerli olmayabilir ve herhangi bir banka veya devletin garantisinde değillerdir.

"ASIC elektronik para terimini nakit olmayan ödeme (NCP) araçlarıyla bağdaştırmaktadır. Düşük değerli araçlar; sadakat programları, ön ödemeli cep telefonu hesapları ve hediye kupon veya çekleri sunmak için bir lisansa ihtiyaç yoktur.

"Bir nakit olmayan ödeme aracı şu hallerde düşük değerli olarak sınıflandırılır:

• İhraççı tarafından ihraç edilen aynı sınıftaki bütün araçlar altında, nakit olmayan

ödemeler yapmak için mevcut olan ve herhangi bir kişinin elinde hazır bulunan toplam tutarın hiçbir zaman 1000 Avusturya Doları'nı geçmemesi,

• ihraççı tarafından ihraç edilen aynı sınıftaki bütün servisler altında, nakit olmayan

ödemeler yapmak için hazır olan toplam tutarın hiçbir zaman 10 milyon Avusturya Doları'nı geçmemesi,

• aracın başka bir finansal ürünün parçası olmaması."