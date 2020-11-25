400 milyon dolarlık hedefe koşuyoruz

Covid-19 virüsünün pandemiye dönüşmesiyle birlikte sağlıklı ve insan vücudunda bağışıklığı güçlendiren gıdalara talepte artış yaşandığının altını çizen Uçak, "Birliğimiz tarafından yaptırılan 2020 yılı Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi'nde, Ege Bölgesi'nin 2020 yılı satsuma mandalina rekoltesi, 2019 rekoltesine göre yüzde 25'lik artışla 154 bin 245 ton olarak öngörülmüştü. Havaların gecikmeli de olsa soğumaya başlamasıyla birlikte mandalinaya hem iç piyasada, hem de tüm dünyada talep artışı oldu. 2020 yılında 243 bin ton mandalina ihraç ettik ve 109 milyon 541 bin dolar dövizi hanemize yazdırdık. 2019 yılında mandalina ihracatından 347 milyon dolar döviz elde etmiştik. 2020 yılı içinde 400 milyon dolar hedef belirlemiştik. 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.