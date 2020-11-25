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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 14:41
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    • 25.11.2020 14:41
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

    Son dakika haberi... Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez 'de hayata geçirilirken, konuyla ilgili Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan," Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, i, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

    Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

    'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, , menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

    Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Milletimize varlık barışından yararlanmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum. Bunun her hangi bir takibi olmayacaktır." dedi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı