Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri? İşte 25 Kasım BIST 100 değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 98,90 90,05 9,83 Otokar 253,70 236,60 7,23 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,77 2,61 6,13 Kardemir (D) 5,19 4,92 5,49 Anadolu Efes 23,20 22,16 4,69 DO-CO 500,60 479,60 4,38 İskenderun Demir Çelik 8,69 8,34 4,20 Sasa Polyester 17,89 17,22 3,89 Halk GMYO 2,96 2,86 3,50 Gübre Fabrik. 47,24 45,72 3,32 İş Bankası (C) 6,73 6,52 3,22 Mavi Giyim 51,40 49,80 3,21 Tüpraş 92,85 90,10 3,05 Ereğli Demir Çelik 11,84 11,51 2,87 TAV Havalimanları 19,88 19,39 2,53 Ford Otosan 127,60 124,50 2,49 Koza Madencilik 13,84 13,55 2,14 Pegasus 59,35 58,15 2,06 Aygaz 13,00 12,75 1,96 Bagfaş 21,18 20,80 1,83

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: