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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 14:34
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    • 25.11.2020 14:34
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    Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri? İşte 25 Kasım BIST 100 değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve değer kaybeden 20 hisse senedi belli oldu. Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde son ve önceki kapanış fiyatları listesi açıklandı.

    En çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu!

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çelebi 98,90 90,05 9,83
    Otokar 253,70 236,60 7,23
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,77 2,61 6,13
    Kardemir (D) 5,19 4,92 5,49
    Anadolu Efes 23,20 22,16 4,69
    DO-CO 500,60 479,60 4,38
    İskenderun Demir Çelik 8,69 8,34 4,20
    Sasa Polyester 17,89 17,22 3,89
    Halk GMYO 2,96 2,86 3,50
    Gübre Fabrik. 47,24 45,72 3,32
    İş Bankası (C) 6,73 6,52 3,22
    Mavi Giyim 51,40 49,80 3,21
    Tüpraş 92,85 90,10 3,05
    Ereğli Demir Çelik 11,84 11,51 2,87
    TAV Havalimanları 19,88 19,39 2,53
    Ford Otosan 127,60 124,50 2,49
    Koza Madencilik 13,84 13,55 2,14
    Pegasus 59,35 58,15 2,06
    Aygaz 13,00 12,75 1,96
    Bagfaş 21,18 20,80 1,83

    Borsa 'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bursa Çimento 9,24 9,49 -2,63
    Kartonsan 2.880,00 2.950,00 -2,37
    Doğuş Otomotiv 28,82 29,14 -1,10
    Alkim Kimya 14,13 14,25 -0,84
    Aksa 10,91 11,00 -0,82
    Akiş GMYO 3,72 3,75 -0,80
    Yataş 11,78 11,86 -0,67
    Enerjisa Enerji 10,43 10,50 -0,67
    Tümosan Motor ve Traktör 11,24 11,29 -0,44
    GSD Holding 2,35 2,36 -0,42
    Borusan Mannesmann 16,49 16,56 -0,42
    Brisa 19,42 19,50 -0,41
    Türk Traktör 145,60 146,00 -0,27
    Torunlar GMYO 3,69 3,70 -0,27
    Tofaş Oto Fabrikası 29,72 29,80 -0,27
    Çemtaş 15,14 15,16 -0,13
    Good-Year 7,87 7,88 -0,13
    Coca Cola İçecek 61,95 62,00 -0,08

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    Haberler Ekonomi Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri? İşte 25 Kasım BIST 100 değer kazanan hisseler