Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri? İşte 25 Kasım BIST 100 değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|98,90
|90,05
|9,83
|Otokar
|253,70
|236,60
|7,23
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,77
|2,61
|6,13
|Kardemir (D)
|5,19
|4,92
|5,49
|Anadolu Efes
|23,20
|22,16
|4,69
|DO-CO
|500,60
|479,60
|4,38
|İskenderun Demir Çelik
|8,69
|8,34
|4,20
|Sasa Polyester
|17,89
|17,22
|3,89
|Halk GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Gübre Fabrik.
|47,24
|45,72
|3,32
|İş Bankası (C)
|6,73
|6,52
|3,22
|Mavi Giyim
|51,40
|49,80
|3,21
|Tüpraş
|92,85
|90,10
|3,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,84
|11,51
|2,87
|TAV Havalimanları
|19,88
|19,39
|2,53
|Ford Otosan
|127,60
|124,50
|2,49
|Koza Madencilik
|13,84
|13,55
|2,14
|Pegasus
|59,35
|58,15
|2,06
|Aygaz
|13,00
|12,75
|1,96
|Bagfaş
|21,18
|20,80
|1,83
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|9,24
|9,49
|-2,63
|Kartonsan
|2.880,00
|2.950,00
|-2,37
|Doğuş Otomotiv
|28,82
|29,14
|-1,10
|Alkim Kimya
|14,13
|14,25
|-0,84
|Aksa
|10,91
|11,00
|-0,82
|Akiş GMYO
|3,72
|3,75
|-0,80
|Yataş
|11,78
|11,86
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|10,43
|10,50
|-0,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,24
|11,29
|-0,44
|GSD Holding
|2,35
|2,36
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|16,49
|16,56
|-0,42
|Brisa
|19,42
|19,50
|-0,41
|Türk Traktör
|145,60
|146,00
|-0,27
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,70
|-0,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,72
|29,80
|-0,27
|Çemtaş
|15,14
|15,16
|-0,13
|Good-Year
|7,87
|7,88
|-0,13
|Coca Cola İçecek
|61,95
|62,00
|-0,08