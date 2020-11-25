SGK-SSK ve Bağkur'lu bunu yaparak hemen toplu ödeme alıyor! Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Emekli olmak için başvuru yapanlara yönelik verilen avans imkanının mevcut olan emekli vatandaşlara da sağlanması gündeme geldi. Karar alındığı taktirde emekliler de 3 aylık toplam en az 4500 TL'lik bir avans çekebilecek. Sistemin uygulamaya başlanması durumunda emekliler ihtiyaçları doğrultusunda SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talebinde bulunabilecek. Ayrıca emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında oluyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.
NE KADAR ÖDEME ALIRIM?
SGK prim parası iadesinde bir hesaplama metodu uygulanıyor. Bu hesaplamada sağlık hizmetleri ve diğer alanlarda bazı kesintiler yapılıyor. Daha sonra hak edilen kısım güncel rakamlar üzerinden ödeniyor. Hesaplamalar kişiye ve ödenen prim tutarına göre değişiyor.
EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU ÖDEME
Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.
● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.
MİRASÇI DA İSTEYEBİLİYOR
Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.
NELER ÖDENİYOR?
Toplu prim geri ödemeleri yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor. SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve borçlanmalar verilmiyor.
YAŞLIYA RAPOR KOLAYLIĞI
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirterek, "Yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmayacak" dedi. Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını anlatan Selçuk, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım aylığı raporlarının da geçerli olduğunu bildirdi.
EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.
Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.
Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.
Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.
EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geriye çekmek mümkün. Bunun için 7 önemli fırsat var:
● ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR: Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası çalışmalarının dörtte biri toplam primlerine ekleniyor, eklenen bu süre yaş haddinden düşülüyor.
● VERGİ İNDİRİMİ ERKENE ALIR: Engelli çalışanlara en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 ve 18 yıl 4680 günle emeklilik imkanı veriliyor.
● 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkabiliyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.
● ÇOCUK KAZANDIRIR: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
● SAĞLIK ÖNEMLİ MAZERET: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 10 yıl sigortalı olup 1800 gün ile veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaksızın malulen emeklilik imkanı veriliyor.
● ASKERLİK GERİYE ÇEKER: Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor.
● BU MESLEKLERE DİKKAT: Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.