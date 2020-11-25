KYK borcu yapılandırma 2020! E-devlet KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği vergi yapılandırması meclisten geçer geçmez araştırmalar da başladı. Arama motorları üzerinden binlerce vatandaş detayları merak ediyor ve sorguluyor. KYK borcu yapılandırma 2020 en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor ve öğrenim kredisi alan binlerce genç başvuru yapmak istiyor. E-devlet KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu, haberimizin içeriğinden tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
KYK BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR Mİ?
Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir.
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Aşağıdaki borçlar yapılandırma kapsamına alınacak:
Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi,
KDV,
MTV,
ÖTV
sosyal güvenlik primi,
trafik,
seçim,
nüfus para cezaları,
Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları,
kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
KYK borçları,
Hazine alacakları
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
orman köylülerinin kullandığı krediler.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları
KOSGEB'in kredi alacakları,
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.
Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.