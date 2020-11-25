"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

"15 yıldan beri kaçak bahis oynuyorum. Çevreme aşırı borçlandım. Borçları maaşımla ödüyordum. Bir süre sonra arkadaşlarımın parasını isteyince bir kamu bankasından kredi çektim. Bir kısmını borçlarıma, bir kısmıyla yine bahis oynadım. Çektiğim kredi parasını bahiste kaybedince çevremden tekrar borç alarak bahise devam ettim. Borçlarım giderek katlanınca bir arkadaşımdan 150 gram altın ve nakit para aldım. Bu parayla da bahis oynadım. Ardından nişanlandım. Bahise devam ettiğim için her şeyimi kaybettim. Babamın evini borcum olan arkadaşıma devrettim. Durumu kurtarmak için büyük para bulmam gerekiyordu. Bu kez tanıdığım başka bir arkadaşımı bankacılık kimliğimi kullanarak 'Ticaret yapacağız' diye ikna edip 50 bin lira aldım. Bu kişiye önce kârıyla birlikte para gönderip güvenini kazandım. Bu paraları bahiste kaybettim. Yani bir arkadaşımdan aldığım parayı kapatmak için bir diğer arkadaşımı kandırıp para alıyordum. Bir kısım borç öderken, belki bahiste kazanırım diye bir kısım parayla yine bahis oynadım."