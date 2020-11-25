LPG üretimi de eylülde yüzde 6,8 azalışla 92 bin 770 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde 286 bin 318 ton otogaz, 62 bin 629 ton tüplü LPG ve 6 bin 821 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, eylülde toplam LPG satışı yaklaşık 355 bin 769 ton olarak gerçekleşti.