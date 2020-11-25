EN ERKEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Toplantılarda Türk İş Sendikası maaş zam talebini komisyona sunarken TİSK'te maaş zam tekliflerini iletecek. 2020 yılı maaş zam görüşmelerinde de asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair tekliflerini sunan TİSK 2020 yılında asgari ücretin aylık 2 bin 262 TL olmasını talep etmişlerdi. Bu talep 2020 yılı maaşları için yüzde 12 zam anlamına geliyordu.

Bilindiği üzere asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları yılda bir defa artar. Memurlar ve emekliler için ise her yılın ilk ve altıncı ayı olmak üzere iki defa zam yapılır. Asgari ücrete yapılan zam ise asgari ücret tespit komisyonunda yapılan görüşmelere göre belirlenir. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş Sendikası, işveren tarafını temsil etmek için ise TİSK yer alır. Görüşmelerde ayrıca Çalışma Bakanlığı'da bulunur.