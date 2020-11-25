1 Aralık’ta başlıyor! Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi! Erken emekli olma şartları nelerdir?

Binlerce Bağ-Kurluya erken emeklilik müjdesi geldi. Daha önce borçları nedeniyle hizmet süreleri dondurulan vatandaşlar yeni vergi düzenlemesinden faydalanabiliyor. Primlerini yeniden canlandıracak emekliler borçlarını ödeyebilecek ve beklemeden emekli olabilecek. Başvurular 1 Aralık itibariyle alınacak. Peki, başvuru nasıl yapılır?

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR!

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek.