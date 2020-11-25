Altın fiyatlarında inişli çıkış seyir devam ederken bir yandan da gümüş fiyatlarını yakından takip ediliyor. Gümüş geçtiğimiz hafta benzer şekilde kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken, geçen haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıktı. Peki, gümüş fiyatları kaç TL? Ons ve gram gümüş ne kadar oldu? İşte gümüş fiyatlarında son durum

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,02

SATIŞ(TL) 6,03