EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman kağıt basım oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.341,91 puana taşıdı.