Dünyanın en zenginleri belli oldu! Dünyanın en zengini Jeff Bezos kimdir?

Dünyanın en zenginleri 2020 yılının sonları yaklaşırken açıklandı. Listede yıllardır birincilik sırasında bulunan Jeff Bezos ilk sıradaki yerini korudu. Bezos'un 182 milyar dolarlık serveti olduğu açıklandı. Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk oldu. Elon Musk dünyanın en zengin isimleri arasında ikinci sıraya yükseldi.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ!

10. sırada Mukesh Ambani yer alıyor. Hint milyarder Mukesh Ambani dünyada ilk 10 girmesinin yanı sıra, Asya kıtasından tek isim olarak anılıyor. 1957 doğumlu iş insanı 1 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı evinde yaşıyor.

Ambani'nin kızının düğünü, 100 milyon dolarlık maliyetiyle gündeme gelmişti. Düğünde şarkıcı Beyonce sahne almıştı. Ambani eşine hediye ettiği 60 milyon dolarlık özel uçakla da dünya medyasında epeyce konuşulmuştu. Toplam serveti 74 milyar dolar...