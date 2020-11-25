Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yeni maaşlar için geri sayım başladı. İkinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni yılda geçerli olacak maaşlar belli olacak. Zam öncesi beklenti anketine göre zam oranı yüzde 6.35 olacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile na kadar olacak? Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.
ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.
EN ÇOK 6.780 TL
Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Emekliye ilave ödeme! Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek...
Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.35, memur emeklilerinde yüzde 5.35 olacak. Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.
Ayrıca emekli doktorlar üçüncü zammı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısı yüzde 5.35 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 114 liraya, uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 765 liraya çıkacak.
NE GEREKİYOR?
Emekli doktorlara yönelik ilave ödemenin şartları şöyle:
Emekli Sandığı kapsamında olmak.
Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olmak.
Sigortalı bir işte çalışmamak.
Ayrıca hak sahibi vefat etmişse yakınları aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeyi alıyor.
MEMURLARIN TİS ZAMMI
Memurlar , TİS'e göre 2021 yılında yüzde 3'lük bir maaş zammı alacak. Enflasyon farkı oluşması ile birlikte yüzde 3'!e enflasyon farkı eklenecek. Şimdiye kadar açıklanan enflasyona baktığımızda yüzde 0.61'lik enflasyon farkı oluştuğu görülüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine baktığımızda ise yıl sonu için yüzde 2.35'lik bir farkın oluşması ve bunun yüzde 3 toplu sözleşme memur zammına eklenerek 2021 Ocak ayında memurlara yüzde 5,35'lik zam yapılması bekleniyor.
Enflasyonun yüzde 13 seviyesine ulaşması durumunda ise fark 3.25'lere kadar çıkabilecek ve memurlar yüzde 6.25 'e kadar maaş zammı alabilecek.
Hedef enflasyona göre hesaplama yapıldığında en düşük memur maaşı takvim.com.tr 15/1 derece olan hizmetli 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı ise 2.814 liradan 2.964 liraya yükselecek.
Yüzde 3.25'lik farkın olnmasu durumunda ise en düşük memur maaşı 3.743 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 2.989 lira olacak.
SSK ve Bağ Kur emeklileri ise toplam TÜFE'ye göre maaş zammı alıyor. Hedef enflasyona göre emeklilerin ise yüzde 6.35 seviyesinde zam alması bekleniyor. Buna göre hesaplama yapıldığında en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor.
Eğer enflasyon yüzde 12'yi aşarsa SSK ve bağkur emeklileri yüzde 7'ye kadar da maaş zammı alabilecek. Bu oranla birlikte emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak. 1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.