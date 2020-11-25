Başvuran direk alıyor! Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Belediyelerden hemen gidip paranızı alabilirsiniz!

Başvuran direk alıyor! Belediyelerden hemen gidip paranızı alabilirsiniz! Türkiye sınırları içerisinde konut, işyeri, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmaz malları olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri devam ediyor. Ev sahibi olan pek çok vatandaş emlak vergisi hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Bu anlamda emlak vergisi muafiyeti için belirli şartlar aranmakta olup sahip olduğu tek taşınmazı 200 metrekareden daha büyük olmamak ve geliri olmamak şartı ile emekliler, ev hanımları, şehidin dul eşi ile yetimleri ve işsiz kişilere emlak vergisi muafiyeti hakkı tanınmaktadır. Peki, kimler vergi iadesi alabilir? Vergi ödemesi nasıl yapılıyor? İşte emlak vergisi hakkında en merak edilen soruların cevapları…
Vergi ödemesinden muaf olanlar
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor.
Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
Ancak vergi iadesi sadece Türkiye'de olanlar için geçerli yurt dışından emekli olanlar vergi ödemesi yapmak zorunda.
Vergi iadesi nasıl alınır?
Vergi ödemesinden muaf olduğu halde ödeme yapan vatandaşlar, belediyelere müracaat ederek 5 yıla kadar para iadesi alabilirler.
Yeni emekliler bir sonraki yıl vergi ödemiyor
Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek
Evi olup kirada oturanlar
Evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız vergiden muaf olmahakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.
Ölüm maaşı alanlar vergi ödemiyor
Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor.Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
Ödemeler online olarak gerçekleştiriliyor
Emlak vergisi ilgili konutun bulunduğu ilçenin belediyesinin internet sitesinden online olarak kredi kartıyla ödenmektedir.
Konuma göre vergi miktarı değişiyor
Her emlakın vergisi aynı değildir. Konut veya dükkanın konumuna göre emlak vergisinin miktarı değişebilmektedir.
Engelli emekli vergi ödemiyor
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.
Belediyeye dilekçe ile başvuru
Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.
Kat ittifakı
Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.
Emeklinin üzerinde bir konut olması gerekir
Hem eşinin hem kendinin evi olan emekli vergi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.
KİMLERE GERİYE DÖNÜK 5 SENELİK EMLAK VERGİSİ PARASI İADESİ YAPILACAK?
Yukarıda yer alan emlak vergisi muafiyeti listesinde yer almasına rağmen bu hakkından haberdar olmadığı için emlak vergisi ödemesi yapan kişilere geriye dönük en fazla 5 senelik zaman dilimi içerisindeki ödedikleri paraları geri iade alma hakkı bulunmaktadır.
Konu hakkına çok sayıda emsal karar bulunmakta bulunmakta olup belediye görevlilerine bu kararları ibraz ederek hakkınızı aramanız halinde ödemiş olduğunuz fazla emlak vergisi tutarını geri almanız mümkündür.
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Taşınmaz malı olan kişilerin bu mal değeri üzerinden ödemekle yükümlü oldukları vergi türüdür. Her sene düzenli olarak ödenmekte olup ilk taksit tutarı Mart ayında ikinci taksit tutarı ise Kasım ayında tahsil edilmektedir.