Borcu olanlara büyük müjde geldi! Yüz binlerce kişi bekliyordu! İmzalar atıldı 12 ay geri ödemesiz ve...





6-) Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10'unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek.



7-) Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı geçemeyecek.



8-) Bankalara ve/veya finansman kuruluşlarına borcu olan esnaf ve sanatkârlarımız, yeniden yapılandırma için en fazla borcun olduğu banka veya finansman kuruluşuna başvuru yapacak.

9-) Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgiler, borçlu olunan banka veya finans kuruluşundan alınabilecek. En fazla borç bulunan banka veya finans kuruluşunun başvuruyu kabul etmemesi halinde borç tutarı açısından ikinci sıradaki banka veya finans kuruluşuna başvuru yapılabilecek, 3 banka veya finans kuruluşundan 2'sinin başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacaktır.



10-) Esnaf ve sanatkârımızın, yapılandırma başvurusundan önce herhangi bir banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; Satış günü alınmış olması, İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması, şeklinde kararlar alınmış olması, yeniden yapılandırma başvurusu yapmaya engel değildir. Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya başvuruyu kabul etmeyebilir.