İş Veren Şirketlerden Gelen Açıklama

Türkiye'nin bilindiği üzere bazı holdingleri ve iş verenleri 40 bin, 50 bin gibi dev bir istihdam olanağı sunmakta ve asgari ücretin kaç TL olması gerektiği konusunda söz hakkı durumuna kavuşmaktadır. İlgili şirket personellerinden gelen bilgilere göre asgari üzere yüzde 16 ile yüzde 18 bantları arasında zam yapılabileceğine yönelik değerlendirmeler bulunuyor. İki rakamın ortası yüzde 17 olarak zam alınırsa 2021 yılında asgari ücret 2 bin 719 TL olabilir.