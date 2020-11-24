Milliyet'in haberine göre, Taleplerdeki yoğunluğu, afet farkındalığı kapsamında değerlendiren uzmanlar ülkemizin bir deprem kuşağı üzerinde olması sebebiyle sigortalılık oranının artırılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirrti.

Ancak halk, zorunlu olarak yaptırılan DASK ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Çoğu kişi DASKın evlerdeki eşyaları da kapsadığını düşünüyor ama durum böyle değil.