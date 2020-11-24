Hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.02 artışla 18,386 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.71 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, haftanın ilk günündeki 342.26 milyar dolardan 341.1 milyar dolara döndü.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor.