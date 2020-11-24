Temmuz ayının da mayıs ayı gibi bol tatil fırsatı doğurduğuna dikkati çeken Hacıbayramoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz. 19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı'nın arife günü. Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için güzel bir tatil fırsatı doğuyor." ifadelerini kullandı.