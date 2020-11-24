SON DAKİKA: Bitcoin iki yıl sonra 19 bin doları aştı! 24 Kasım 2020 kripto para piyasalarında son durum

Birçok şirketin alışverişte kabul etmesi ve Wall Street Borsası'nda işlem gören bazı kurumsal şirketlerin de yatırım araçları arasına Bitcoin'i de almalarının da etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimini, iki yıldan uzun sürenin ardından ilk kez 19,000 doları aşarak 19,042 dolara kadar yükseldi.