BİM HP Gaming Laptop fiyatı ne kadar? BİM HP Gaming Laptop özellikleri nelerdir?

BİM HP Gaming Laptop özellikleri nelerdir? BİM HP Gaming Laptop fiyatı ne kadar? BİM'de her Cuma günü birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Satışta olan teknoloji ürünleri de merak ediliyor. BİM'de bu haftanın gözde ürünü ise HP Gaming Laptop olacak. Bu laptop ile hem oyun oynayabilecek hem de derslerinizi alabileceksiniz.

BİM HP GAMING LAPTOP ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

HP Pavilion Gaming Laptop 16-A0000NT model bilgisayarın mikro işlemcisi İntel Core i5, 8 GB DDR4 -2933 SD RAM (2 x 4 GB) belleğe sahip olan bilgisayarın 256 GB sabit sürücüsü mevcut.