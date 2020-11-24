Nakit ihtiyacın varsa... 100,000TL’ye kadar hemen hesaba yatıyor! Hemen onay verilecek!

Bankaların kredi verme koşullarından ilki kredi notudur. Kredi notu dikkate alınarak bankalar onay vermektedir. Eğer sizlerde ihtiyaç kredileri de dâhil bütün kredilerden onay almak istiyorsanız kredi notunu sorun etmeyen bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz. Kredi sonucu olumlu olan kişiler anında kredi kullanımı yapabilirler. 36 ay vadeye kadar bankalardan kredi kullanılabilir. Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.
Ziraat Bankası Kredi Notu Düşüklere Hızlı Kredi Başvurusu
Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapan emekli vatandaşlara anında kredi imkânı sağlamaktadır. Bunun için banka şubelerine gitmek yeterli olacaktır. Emekli olan kişiler 100,000TL'ye varan kredi imkânlarından yararlanmaları için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Kullanılan kredilerde 6 ay erteleme imkânı da tanınıyor.
Aktif Bank Kredi Başvurusu
Acil nakit ihtiyacı olanlara Kefilsiz, Şartsız Aktif Bank'tan İhtiyaç Kredisi! Nakit ihtiyaçlarınız için, 60 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Burgan Bank Kredi Notuna Bakmadan 50.000TL Kredi Veriyor
Burgan Bank tarafından kredi notunuz düşük olsa bile başvurularınız dâhilin de hemen kredi alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin emekli veya aktif çalışan olması gerekmektedir. Ayrıca bu krediye başvuru yapmak için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. 36 aya kadar varan imkânının yanında 3 ay ertelemeli olarak kredi çekmek mümkün.
Hızlı Kredi Nedir?
Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
Kredi Kayıt Bürosu Nedir?
Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir. Sürekli kredi başvurusu yaptığınız taktirde KKB puanınız düşer. Eğer ödemeleriniz düzensizse yine puanınız etkilenecektir. Kredi başvurusu yapıp olumlu cevap aldığınızda krediyi çekmezseniz, ufakta olsa profilinizde düşüş olacaktır. KKB puanınızı etkileyen bir başka etken ise SGK primlerinizin düzenli olarak ödenip ödenmediğidir. Hızlı kredi sistemine başvurmanız sonucunda KKB puanını etkileyeceğinizi unutmayın. İnternet kredisi veya SMS yoluyla başvurduğunuzda hızlı kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bu kredi şeklinin en güzel yanı ise kefilsiz olmasıdır. Bazı bankalar bu tip kredilere masrafsız ve esnek taksit seçenekleri sağlıyor.
İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.