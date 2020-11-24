Geçmiş yıllarda devreye alınan borç yapılandırma kararlarının ardından vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşmuş, binlerce kişi saatlerce bekleyerek işlemlerini tamamlayabilmişti. Biz de saatlerce sıra bekleyenler arasında yer almıştık. Ancak bu seneki düzenlemeden yararlanmak için 'bilgisayar başında 3 dakika' zaman harcamamız yeterli oldu. İşte internet üzerinden borç yapılandırmanın ayrıntıları...