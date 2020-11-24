24 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı parası sorgulama!

24 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar da ücretlerin hesaplarına yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, 24 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde…

24 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

- İzmir

- Hatay

- Tokat