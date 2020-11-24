Kapısı yukarı tarafa açılıyor silecekler söküldü! Tepeden tırnağa varyasyon! Binlerce lira harcayıp...

Eski model arabalara gösterilen ilgi ve yapılan modifiyeler pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Ülkemizin dört bir yanında Tofaş Şahin marka otomobillere gösterilen ilgi otomobilin üretilmesinden yıllar geçse de devam ediyor. Bu model arabası olan vatandaşlar arabasına çeşitli modifiyeler yapıyor ve emektar aracına gözü gibi bakıyor. Bunun son örneği diğerlerinden biraz farklı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Beytullah Çetinkaya 10 bin liraya bir Şahin aldı, 25 bin lira masraf yaparak istediği otomobili dizayn etti. kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili, ilgi görüyor. Kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili ilgi görüyor.

YENİDEN BOYATTIRDI



İlçede pazarcılık yapan Beytullah Çetinkaya, geçen mart ayında 2001 yılında üretimine son verilen otomobili satın aldı. Çetinkaya, orijinal rengi mavi olan 1993 model otomobili yeniden boyattırdı.