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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 22:12
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    • 24.11.2020 22:13
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    Bankaların faiz oranlarındaki değişim sürüyor! Taşıt, konut ve ihtiyaç ne kadar oldu?

    Bankalar nda değişikliğe gitti. Bilindiği üzere çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlar için güncel faiz oranları haberimizde detaylı olarak yer almaktadır.

    Bankaların faiz oranlarındaki değişim sürüyor!

    Çeşitli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlar sunuyor. Böylece bankalar kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte faiz oranlarında son gelişmeler

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,57

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,55

    Konut Kredisi faiz oranları: 1,45

    HALKBANK

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,47

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,545

    Konut Kredisi faiz oranları: 1,15

    VAKIFBANK

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,55

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,43

    Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

    TEB

    Konut kredisi: 1.37

    İhtiyaç kredisi: 1.25

    Taşıt kredisi: 1.35

    GARANTİ BBVA

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,49

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,64

    Konut Kredisi faiz oranları: 1,49

    AKBANK

    Direkt Kredi faiz oranları: 1,74

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,65

    0 Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,33

    Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

    İŞ BANKASI

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,40

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,50

    Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,35
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    Haberler Ekonomi Bankaların faiz oranlarındaki değişim sürüyor! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu?