Çeşitli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlar sunuyor. Böylece bankalar kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte faiz oranlarında son gelişmeler

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;