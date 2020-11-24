Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken güncel alış satış fiyatları özellikle akşam saatlerinde çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 458 bin, en yüksek ise 473 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 düşüşle 458 bin liradan tamamladı. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?