Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken güncel alış satış fiyatları özellikle akşam saatlerinde çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 458 bin, en yüksek ise 473 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 düşüşle 458 bin liradan tamamladı. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,00
|472,20
|462,20
|462,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.111,00
|3.132,00
|3.046,00
|3.067,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,00
|435,00
|422,00
|426,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.040,00
|3.060,00
|2.977,00
|2.997,00
|Yarım Ziynet
|1.520,00
|1.530,00
|1.489,00
|1.499,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|745,00
|750,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,08 azalışla 462,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,08 düşüşle 462,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 458 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 458 bin, en yüksek ise 473 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 düşüşle 458 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 369 milyon 562 bin 517,35 lira, işlem miktarı ise 7.374 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 385 milyon 378 bin 117,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.804,06 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.804,06 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 azalışla 458 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9115 lira, satışta 7,9432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7539 lira, satışta 7,7849 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,71'den, bileşik getirisi de yüzde 14,18'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1861, sterlin/dolar paritesi 1,3319, dolar/yen paritesi de 104,68 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,83 yükselerek 47,56 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,800 DOLAR SINIRINA DÜŞTÜ
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi.
Petroml fiyatları ise, aşıya ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 46.84 dolar ile, son üç ayın en yüksek düzeyini gördü.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altın üzerindeki baskının arttığına dikkat çekti ve ekledi:
"Aşı çalışmalarının pozitif yönde ilerlemesi ve tedavi için birden fazla aşının bulunması küresel risk iştahının canlı kalmasını sağlarken güvenli liman ihtiyacının azalması ile altın fiyatlarının giderek daha fazla baskı altında kaldığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında da bu baskı kendini net şekilde gösteriyor. Öyle ki zaman zaman oluşan hareketliliğe karşın 1,900 doları aşamayan altın fiyatları aşağıda ise en güçlü destek olan 1,850 doların kırılması ile birlikte belirgin şekilde geri çekildi. 1,850 doların altında kalındıkça ons altının 1,800 doların da altını test etme potansiyeli taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.23 artışla 46.83 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.22 artışla 43.83 dolar,
- altın yüzde 1.71 düşüşle 1,804.78 dolar,
- gümüş yüzde 1.97 düşüşle 23.12 dolar,
- bakır yüzde 0.72 düşüşle 7,209.00 dolar,
- platin yüzde 0.89 artışla 939.13 dolar,
- paladyum yüzde 1.14 düşüşle 2,328.41 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,082 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının son dört ayın en düşüğüne çekildiğine işaret edilerek, şöyle denildi:
"Altın, uzun süredir tutunduğu 1850 desteğini dünkü seansta aşağı doğru kırarak son dört ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Aşı haberlerinin yenileri bir bir gelirken dün Oxford ile AstraZeneca, birlikte geliştirdikleri aşının etkinliğinin yüzde 90 olduğunu duyurdu. 1,870 dolar/onstan güne başlayan sarı maden, bu haber akışıyla birlikte satıcılı bir başlangıç yapmış oldu. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonucunu kabullenerek, Biden yönetiminin yetki geçiş süreci için ekibine talimat verdiği duyuruldu. Başkan Trump'ın sonuçları kabullenmesiyle birlikte seçim belirsizliği tamamıyla ortadan kalkmış oldu ve piyasalardaki risk iştahını artıran gelişme altına satış baskısı getirdi. Altın bu süreçte 1,831 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 1,837 dolar/ons seviyesinde dengelenen sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 1.8 kayıp yaşamış oldu."
"Gümüşün yaşananlara tepkisi altına kıyasla daha sert olurken, dünkü seansın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Seansa 24.17 dolar/onstan başlayan beyaz maden, 23.60'dan seansı tamamlayarak yüzde 2.4 kayıp yaşadı.