ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.

ELEKTRİK FATURASI YARDIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır. Kronik olarak hastalığı bulunan vatandaşlar için de 200 Türk Lirası destek yardımı sağlanır.