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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 13:38
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    • 24.11.2020 13:38
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    Hemen kontrol edin! Servete kondu binlerce liraya satıyor! 'den çektiği 50 TL hayatını değiştirdi!

    Ülkemizde furyası yaşanmaya devam ediyor. 'te cep telefonu aksesuarları satışı yapan , 'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti. Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleysiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.

    DHA

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yusuf Atmaca (21), hatalı basım 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

    İslahiye'deki işyerinde ağabeyi ile birlikte cep telefonu aksesuarları satışı yapan Yusuf Atmaca, ATM'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti.

    İlk etapta paranın sahte olduğunu düşünen Atmaca, internette yaptığı araştırmada paranın hatalı basım olduğunu anladı. Bunun üzerine hatalı basım parayı işyerindeki kasasında saklayan Atmaca, daha sonra koleksiyerlerin bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrenince satma kararı aldı.

    Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleysiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.
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    Haberler Ekonomi Hemen kontrol edin! Servete kondu binlerce liraya satıyor! ATM'den çektiği 50 TL hayatını değiştirdi!