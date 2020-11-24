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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 13:22
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    • 24.11.2020 13:47
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    günün ilk yarısında yükseldi | BIST 100 son durum

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla beraber 1.323,16 puandan başladı. cılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile spor oldu.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,90 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.323,16 puana yükseldi.

    cılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile spor oldu.

    Dün gün içinde 1.336,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.314,25 puandan tamamladı.

    Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, 'ın açıklamaları ile tamamen gündemden düşeceği beklentisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını bildirdi.

    Bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise 'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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