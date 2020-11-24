Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20

Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ege Endüstri1.703,501.557,009,41

Brisa 18,7517,815,28

DO-CO 455,20436,004,40

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,482,384,20

Net Holding 3,363,234,02

Tofaş Oto Fabrikası 30,4629,303,96

Otokar 223,40215,103,86

Yapı ve Kredi Bankası 3,042,943,40

Good-Year 7,717,473,21

Yataş 11,7011,362,99

Emlak Konut GMYO2,142,082,88

Odaş Elektrik3,633,532,83

Ford Otosan122,30119,002,77

Çelebi87,2584,902,77

Enerjisa Enerji10,3110,042,69

Tekfen Holding15,5515,152,64

Mavi Giyim48,5247,282,62

Pegasus57,1055,752,42

Halk GMYO2,972,902,41

Türk Hava Yolları12,0211,742,39

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20

Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 28,8630,30-4,75

Bursa Çimento 9,629,91-2,93

Gübre Fabrikaları 49,3650,25-1,77

Kordsa Teknik Tekstil 13,6813,80-0,87

Doğan Holding 2,552,56-0,39

Bim Mağazalar 69,3069,55-0,36

Selçuk Ecza Deposu 9,499,51-0,21

Tümosan Motor ve Traktör 11,4111,42-0,09

Bizim Mağazaları15,8115,82-0,06

Deva Holding 23,4423,440,00

Koza Madencilik 13,8013,800,00

Akiş GMYO3,793,790,00

Logo Yazılım 99,2099,150,05

Arçelik 29,1229,100,07

Şişe Cam 7,097,080,14

Eczacıbaşı İlaç 6,836,820,15

Koç Holding 19,1519,120,16

Özak GMYO4,344,330,23

Sasa Polyester 17,3317,290,23

Ereğli Demir Çelik 11,4711,440,26