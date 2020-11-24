Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota… En ucuz 8 otomobil listesi! Kasım ayı sıfır araba fiyatları nasıl?

Araç firmaları her ay fiyat listelerini güncelliyor ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar da araç fiyatlarını sorguluyor. Kasım ayı için güncellenen listenin ardından en ucuz otomobil fiyatlarını araştırdık. Listede Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota gibi birçok farklı markanın ucuz otomobilleri bulunuyor. İşe, Kasım ayı sıfır araba fiyatları ve en ucuz otomobiller!