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    • 24.11.2020 16:53
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    Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota… En ucuz 8 otomobil listesi! Kasım ayı sıfır nasıl?

    Günümüzde araba sahibi olmak temel ihtiyaçlardan birisi haline geldi. Vatandaşlar uygun fiyatlı araç kampanyalarından faydalanarak sıfır araba sahibi olmak istiyor. Markalar Kasım ayı için sıfır araba fiyat listesini açıklamıştı. Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota ve diğer markaların açıkladığı listelere göre; uygun fiyatlı i sizler için derledik. İşte, Kasım ayı sıfır

    takvim.com.tr
    Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota… En ucuz 8 otomobil listesi! Kasım ayı sıfır araba fiyatları nasıl?

    Araç firmaları her ay fiyat listelerini güncelliyor ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar da araç fiyatlarını sorguluyor. Kasım ayı için güncellenen listenin ardından en ucuz otomobil fiyatlarını araştırdık. Listede Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota gibi birçok farklı markanın ucuz otomobilleri bulunuyor. İşe, Kasım ayı sıfır araba fiyatları ve en ucuz otomobiller!

    İŞTE EN UCUZ 8 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ

    İşte o modeller;

    Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Opel Corsa 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Mazda 3 Sedan 190.400 TL'den başlayan fiyatlarla

    Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
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    Haberler Ekonomi Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota… En ucuz 8 otomobil listesi! Kasım ayı sıfır araba fiyatları nasıl?