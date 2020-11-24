Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota… En ucuz 8 otomobil listesi! Kasım ayı sıfır araba fiyatları nasıl?

Araç firmaları her ay fiyat listelerini güncelliyor ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar da araç fiyatlarını sorguluyor. Kasım ayı için güncellenen listenin ardından en ucuz otomobil fiyatlarını araştırdık. Listede Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota gibi birçok farklı markanın ucuz otomobilleri bulunuyor. İşe, Kasım ayı sıfır araba fiyatları ve en ucuz otomobiller!
İŞTE EN UCUZ 8 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ
İşte o modeller;
Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Opel Corsa 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mazda 3 Sedan 190.400 TL'den başlayan fiyatlarla
Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla