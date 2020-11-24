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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 16:55
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    • 24.11.2020 16:55
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    Ekonomiye aşı dopingi! Toparlanma süreci hızlanacak

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Merkez Bankası () Chicago Başkanı Charles , Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesine ilişkin Avrupa ve ABD'den gelen olumlu haberlere işaret ederek, birçok sektörün toparlanma sürecinde olduklarını, aşının bu süreci hızlandıracağını vurguladı.

    Ekonomiye aşı dopingi! Süreç hızlanacak

    Bu gelişmelere karşın, ekonomik toparlanmanın önünde "gidilecek daha uzun süre" bulunduğuna işaret eden Evans, ekonominin bileşenleri olan sektörlerdeki gelişimin de eşitsiz olduğunu vurguladı.

    Evans, Covid-19 pandemisinin, bu sektörler arasında bulunan ticari alanlar emlakçılığının geleceğine ilişkin "çok ağır sorular" ortaya koyduğuna dikkat çekti.



    ABD'de enflasyonun yüzde 2.0 olan hedef düzeye 2022 yılı öncesinde ulaşılmasını olası görmediğini de dikkat çeken Evans, bu bağlamda Fed'in faiz artışını 2023 öncesinde yapmasını olanaklı görmediğini vurguladı.

    Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de yaptığı açıklamada, ABD'de toparlanmanın istikrarlı olmakla birlikte, bazı engeller olduğunu ve yavaş geliştiğini vurguladı.
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    Haberler Ekonomi Ekonomiye aşı dopingi! Toparlanma süreci hızlanacak