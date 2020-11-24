NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 22 Kasım'da gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.