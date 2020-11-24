4D'li taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? O gün yaklaşıyor!

4D'li taşeron ve kamu işçileri için zam gelişmeleri yaşanırken, bir taraftan da gözler tediye ödemelerine çevrilmiş durumda. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır. Bu konuda hükümetin nasıl bir adım atacağını merak edilen konu başlıkları arasında. 3. tediye ödemesinin 27 Temmuz'da yapılmasının ardından gözler yılın son ödemesine çevrildi. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu kapsamda ilk üç ödemeleri alan işçiler, dördüncü tediye taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor.