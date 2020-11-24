Taliban'ın barışı kabul etmeyip çatışmalara devam etmesi halinde ülkesinin gelecek 4 yılda kalkınma yardımından mahrum kalacağına işaret eden Atmar, böyle bir durumda Taliban'ın Afgan halkına bu yardımları neden reddettiklerini açıklamak zorunda kalacağını vurguladı.

Atmar, Taliban'a bu fırsatı iyi kullanması çağrısında bulundu.

"DOHA'DAKİ AFGANİSTAN HEYETİ KABİLE DÖNDÜ"

Katar'ın başkenti Doha'da, Taliban ile Afganistan heyeti arasında devam eden barış müzakereleriyle ilgili bir soruyu cevaplayan Atmar, müzakerelerin yasal temeli olan usul kurallarında Taliban ile farklı düştüklerini söyledi.

Atmar, Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini fakat "kendi heyetlerinin istişare için başkent Kabil'e döndüğünü" söyledi.

Müzakere heyeti başkanıyla telefonda görüştüğünü aktaran Atmar, barış görüşmelerinin bir an evvel yeniden başlamasını umduklarını sözlerine ekledi.

2016'DA 15,2 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ SÖZÜ VERİLMİŞTİ

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

Avrupa Birliği (AB), Afganistan'a toplam 1,2 milyar avroluk yardım taahhüdünde bulunurken, Kanada da 270 milyon dolarlık bağış sözü verdi.

Brüksel'de 2016'da düzenlenen konferansta 2020'ye kadar Afganistan için 15,2 milyar dolar bağış taahhüt edilmişti