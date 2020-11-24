Kredi kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür. Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?
Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?
Farklı bankalarda borçlarını tek bir finansman altına toplamak isteyenlere o anki faiz oranları ile kredi imkanı sağlayan bankalar şunlardır.
Akbank: 12 ay vade imkanıyla 20.000 bin TL borç kapatma kredisi veriyor.
QNB Finansbank : Kişiye özel faiz oranıyla 30.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor.
İNG Bank: Kişiye özel faiz oranıyla 30.000 TL borç kapatma kredisi sağlıyor.
İş Bankası : Kişiye özel faiz oranıyla 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.
Garanti Bankası: 25 bin TL limit ve 36 ay vade ile kredi olanağı sunuyor.
Denizbank : Kişiye özel faiz oranıyla 30.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor.
Ziraat Bankası
Şekerbank
Bu bankalar farklı bankalarda borçları mevcut olan müşterilerinin borçlarını kapatıp kendilerine tek bir kalem altında olacak şekilde kredi imkanı sağlamaktadır.
Borç Kapatma Transfer Kredisi Ne Demek? Neler Kapsar?
Borçları tek bir bankaya toplamak için farklı bankalardaki mevcut borçların kapsayan işlemler gibi birde kapsamayan işlemlerde vardır.
Borç transferini kapsayan işlemler;
Başka bankalarda olan ihtiyaç kredileri
Farklı bankalardaki kredi kartı borçları
Değişik bankalarda bulunan araç kredileridir.
Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilir?
Farklı bankalarda borçların tek bir bankaya toplanma işleminin başvurusu günümüzde hala ne yazık ki sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet yada cep telefonu üzerinden üzülerek söylemem gerekir ki başvuruda bulunamazsınız. Bu neden dolayı başvuru yapmak istediğiniz bankayı belirledikten sonra mecburen müracaat için ilgili bankanın bireysel iseniz bireysel müşteri departmanına esnaf iseniz ticari veya KOBİ müşteriler departmanına şahsen olarak başvurmanız gerekir.
Başvuru yapıldığı zaman banka çalışını sizin diğer bankalara olan borçlarınızı kendi ekranında görecektir. Şayet şartlara uygun iseniz yapmış olduğu ufak bir çalışma sonrasında size ne kadar kredi gerektiğini hesaplar. Bu hesaplama sonrası aylık ödeme miktarını da sizlere beyan eder. Şayet sizde kabul ederseniz karşı bankalara olan borçlarınızı EFT işlemi ile öder. Ödeme yapıldıktan sonra sizinde mutlaka borçlu olduğunuz bankayı arayarak durumu beyan etmeniz gerekir. Aksi taktirde yapılan EFT' deki tutar mevduat hesabınızda askıda kalır. Bu neden ile EFT işlemi sonrasında mutlaka mevcut bakiyeniz deki para ile borçların kapatılmasını talep etmelisiniz.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.