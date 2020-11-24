Başvuru yapıldığı zaman banka çalışını sizin diğer bankalara olan borçlarınızı kendi ekranında görecektir. Şayet şartlara uygun iseniz yapmış olduğu ufak bir çalışma sonrasında size ne kadar kredi gerektiğini hesaplar. Bu hesaplama sonrası aylık ödeme miktarını da sizlere beyan eder. Şayet sizde kabul ederseniz karşı bankalara olan borçlarınızı EFT işlemi ile öder. Ödeme yapıldıktan sonra sizinde mutlaka borçlu olduğunuz bankayı arayarak durumu beyan etmeniz gerekir. Aksi taktirde yapılan EFT' deki tutar mevduat hesabınızda askıda kalır. Bu neden ile EFT işlemi sonrasında mutlaka mevcut bakiyeniz deki para ile borçların kapatılmasını talep etmelisiniz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.