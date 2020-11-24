Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Bu bağlamda para piyasalarındaki gelişmeleri anbean takip edenler bitcoin fiyatları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Kripto para piyasalarında gelen alımlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte kripto para piyasalarında son gelişmeler...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Birçok şirketin alışverişte kabul etmesi ve Wall Street Borsası'nda işlem gören bazı kurumsal şirketlerin de yatırım araçları arasına Bitcoin'i de almalarının da etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimini, iki yıldan uzun sürenin ardından ilk kez 19,000 doları aşarak 19,042 dolara kadar yükseldi.