BİM 24 Kasım aktüel kataloğu ürünleri hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Temizlik ürünlerdeki fırsatların dikkat çektiği kataloğda Buono Rulo Gofret Parçacıklı Karamelli Beyaz Çikolata, Lokum Atölyesi Meyveli Puf Lokum, Pril Bulaşık Makinesi Tableti ve Queen 16'lı Parfümlü Tuvalet Kağıdı ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin listesi

BİM 24 KASIM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Duracell pil çeşitleri