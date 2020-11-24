Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.11.2020 22:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 22:57
    ABONE OL

    ürünlerinde fırsatlar bitmiyor! 'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

    ürünlerinde fırsatlar bitmiyor. 'de bu hafta Pril Bulaşık Makinesi Tableti, Queen 16’lı Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı, Desto Eko Sıvı Bulaşık Deterjanı, Mr.Green 20’li Perforeli Bez, Apaks 80’li Organik Makyaj Temizleme Pedi, Duracell 10’lu AA Kalem Pil ve Derya Zeytinyağlı Ton Balığı ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 24 Kasım aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 24 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar!

    BİM 24 Kasım aktüel kataloğu ürünleri hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Temizlik ürünlerdeki fırsatların dikkat çektiği kataloğda Buono Rulo Gofret Parçacıklı Karamelli Beyaz Çikolata, Lokum Atölyesi Meyveli Puf Lokum, Pril Bulaşık Makinesi Tableti ve Queen 16'lı Parfümlü Tuvalet Kağıdı ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin listesi

    BİM 24 KASIM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Duracell pil çeşitleri

    Nevbağ
    Keçi Boynuzu/ Karadut/ Hurma Özü
    • 640 g

    Dixi
    Yüzey Temizleyici
    • 5 L

    Apaks
    80'li Organik Makyaj Temizleme Pedi

    Party
    Ballı Hardallı Mısır Cipsi
    • 300 g

    Vernel
    Konsantre Yumuşatıcı
    • 2x1440 ml

    Meysu
    Karışık Meyve Nektarı
    • 1 L

    Bahçıvan
    Laktozsuz Labne
    • 300 g

    Çekmece Dolap Kokusu
    • Marsilya Sabun Esintisi
    • Lavanta Kesesi

    Wellmax Çekmece Dolap Kokusu
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM 24 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinde fırsatlar bitmiyor! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?