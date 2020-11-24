BİM 24 Kasım aktüel kataloğu ürünleri hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Temizlik ürünlerdeki fırsatların dikkat çektiği kataloğda Buono Rulo Gofret Parçacıklı Karamelli Beyaz Çikolata, Lokum Atölyesi Meyveli Puf Lokum, Pril Bulaşık Makinesi Tableti ve Queen 16'lı Parfümlü Tuvalet Kağıdı ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin listesi
BİM 24 KASIM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Duracell pil çeşitleri
Nevbağ
Keçi Boynuzu/ Karadut/ Hurma Özü
• 640 g
Dixi
Yüzey Temizleyici
• 5 L
Apaks
80'li Organik Makyaj Temizleme Pedi
Party
Ballı Hardallı Mısır Cipsi
• 300 g
Vernel
Konsantre Yumuşatıcı
• 2x1440 ml
Meysu
Karışık Meyve Nektarı
• 1 L
Bahçıvan
Laktozsuz Labne
• 300 g
Çekmece Dolap Kokusu
• Marsilya Sabun Esintisi
• Lavanta Kesesi
Wellmax Çekmece Dolap Kokusu