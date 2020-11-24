Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde azami 24 ay vadeli ve 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandığını bildirdi.

TESK'ten yapılan açıklamada, esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandığı belirtildi.

"FYY Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde anlaşmayı imzalayan alacaklı kuruluşlara, ilgili başvurulardan yapılandırma tutarı azami 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçlarının, azami 24 ay vadeli olmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasında maktu komisyon alınmaması, sadece yapılandırma tutarının azami yüzde 1'ine kadar komisyonun tahsil edilmesi, bu anlaşmayı imzalayan kuruluşların faydalanması kararı alındı.

Bu anlaşmayla esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluş ile 100 bin liraya kadar olan ticari borçlarını yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, yapılandırma koşullarının ise ana hatlarıyla FYY Çerçeve Anlaşması'nda (Küçük Ölçekli Uygulama) yer aldığı kaydedildi.