2.5 yılın en büyük halka arzı geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Kervan Gıda'nın halka arzını onayladı. Şirket 55.5 milyon adet hisseyi 8-9 lira fiyattan halka arz edecek. Halka arzın büyüklüğü 44-499 milyon lira arasında olacak. Halka arz 26-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kervan Gıda, borsada son 2.5 yılın en büyük halka arzı olacak.

Halka arzda Şirket'in mevcut 150 milyon lira çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187.5 milyon liraya artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon lira ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon lira satışı planlanıyor.