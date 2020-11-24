Defter değerlerine bakın

Borsa İstanbul'daki yükseliş trendi dün kâr satışlarıyla durdu. Uzmanlar, bunun kısa vadeli olduğunu ve yükselişin süreceğini belirtiyor. Yabancı girişinin devam edeceğini ve Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre hâlâ yüzde 50 iskontolu olduğunu ifade eden analistler, yükselişin henüz bitmediği konusunda hemfikir.

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da, geçen hafta borsada rekorlar haftası olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'da bu hafta alıcılı seyrin devamını bekliyoruz" diye konuştu. Stratejist Yeliz Karabulut ise A Para'da, Borsa'nın kendi öz fiyatlamalarını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Önemli hisselerdeki piyasa defter değerlerine baktığımızda endeksin gidecek yolunun oldukça fazla olduğunu söylemem gerekiyor" dedi. Ekonomist Enver Erkan da piyasaya yabancı girişinin artarak süreceğini söyledi.