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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Uzmanlar daki yükselişin devam edeceğini belirtirken, bazı hisselerin defter değerlerine göre gidecek çok yolu olduğunu söylüyor.

    Defter değerlerine bakın

    Borsa İstanbul'daki dün kâr satışlarıyla durdu. Uzmanlar, bunun olduğunu ve yükselişin süreceğini belirtiyor. Yabancı girişinin devam edeceğini ve 'un benzer ülke larına göre hâlâ yüzde 50 iskontolu olduğunu ifade eden analistler, yükselişin henüz bitmediği konusunda hemfikir.

    Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da, geçen hafta da rekorlar haftası olduğunu ifade ederek, "Borsa 'da bu hafta alıcılı seyrin devamını bekliyoruz" diye konuştu. Stratejist Yeliz Karabulut ise A Para'da, Borsa'nın kendi öz fiyatlamalarını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Önemli hisselerdeki piyasa defter değerlerine baktığımızda endeksin gidecek yolunun oldukça fazla olduğunu söylemem gerekiyor" dedi. Ekonomist Enver Erkan da piyasaya yabancı girişinin artarak süreceğini söyledi.

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