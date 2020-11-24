Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.35, memur emeklilerinde yüzde 5.35 olacak. Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.
Ayrıca emekli doktorlar üçüncü zammı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısı yüzde 5.35 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 114 liraya, uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 765 liraya çıkacak.
NE GEREKİYOR?
Emekli doktorlara yönelik ilave ödemenin şartları şöyle:
Emekli Sandığı kapsamında olmak.
Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olmak.
Sigortalı bir işte çalışmamak.
Ayrıca hak sahibi vefat etmişse yakınları aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeyi alıyor.