Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının ne zaman yapılacağı ve hangi kadrolara personel alınacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak yeni kadroların müjdesini verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.