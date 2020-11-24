Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının ne zaman yapılacağı ve hangi kadrolara personel alınacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak yeni kadroların müjdesini verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.
"SAĞLIK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'
Bakan Koca, 12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.
Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.