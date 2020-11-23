Türkiye tatilciye ‘güven’ aşıladı

Pandemi sürecinde güvenli tatil imkanıyla misafirlerine güven aşılayan Türk turizminin sektör temsilcileri, rezervasyonları alınmaya başlanan 2021'de de aynı hassasiyetle hizmet sunmaya hazırlanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Turistlere, sunduğumuz sağlıklı ve güvenli tatil imkanı 2021 rezervasyonlarına da pozitif yansıdı. Tüm misafirler memnun ayrıldığı için yakınlarına da Türkiye'yi önerdi" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da "Sağlıklı turizm sertifikasıyla tüm dünyaya örnek olduk. Bizim uygulamalarımızı İspanya, Mısır, Yunanistan, Fransa örnek aldı. Diğer ülkeler erken rezervasyon alamazken, bizim erken rezervasyon alabilme şansımız olacak" diye konuştu.