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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 Gazete
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    tatilciye ‘güven’ aşıladı

    Pandemi sürecinde güvenli tatil imkanıyla misafirlerine güven aşılayan Türk inin sektör temsilcileri, rezervasyonları alınmaya başlanan 2021'de de aynı hassasiyetle hizmet sunmaya hazırlanıyor.

    Türkiye tatilciye ‘güven’ aşıladı

    Pandemi sürecinde güvenli tatil imkanıyla misafirlerine güven aşılayan Türk inin sektör temsilcileri, rezervasyonları alınmaya başlanan 2021'de de aynı hassasiyetle hizmet sunmaya hazırlanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Turistlere, sunduğumuz sağlıklı ve güvenli tatil imkanı 2021 rezervasyonlarına da pozitif yansıdı. Tüm misafirler memnun ayrıldığı için yakınlarına da 'yi önerdi" dedi.

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da "Sağlıklı turizm sertifikasıyla tüm dünyaya örnek olduk. Bizim uygulamalarımızı , , , örnek aldı. Diğer ülkeler alamazken, bizim erken rezervasyon alabilme şansımız olacak" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Türkiye tatilciye ‘güven’ aşıladı