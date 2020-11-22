Başbakan Suga Yoşihide'nin "ekonominin canlandırılması ile salgın yayılımının engellenmesine yönelik denge politikasına" ilişkin Edano, "Yayılımı engelleyebildikten sonra ancak ekonomiyi hareket ettirebileceğiz. Bu konuda net olarak yön değiştirilmelidir." dedi.

TOKYO VE OSAKA EN ÖNDE

Ülke geneli Kovid-19 vaka sayısı 133 bin 829'a, ölü sayısı 2 bin 1'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 37 bin 708'e, Osaka'da 17 bin 649'a çıktı.

Vakalar Kanagawa'da 11 bin 343'e, Aiçi'de 8 bin 831'e, Saitama'da 7 bin 611'e, Hokkaido'da 7 bin 163'e, Çiba'da 6 bin 373'e ulaştı.